Украинский депутат рассказал, как его приняли в России

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-16T07:29:47+03:00

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Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что его очень гостеприимно приняли в России.

Сайт kp.ru писал о том, что парламентарий посетил Москву вместе со своими коллегами Виктором Медведчуком, Юрием Бойко и Тарасом Козаком. В рамках визита политики встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По словам самого Рабиновича, переговоры проходили в формате полноценного диалога.

"Нас слушали", — заявил украинский парламентарий.

При этом он рассказал, что после протокольной части попросил Медведева пообщаться "по-человечески" вне камер, ведь целью является поддержание контактов, а разрыв отношений ни к чему хорошему не приведет. Парламентарии вместе пили чай и долго разговаривали.

"Вне диалога — пропасть", - сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

ИСТОЧНИК KP.RU