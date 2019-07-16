В России отрицательно отнеслись к введению ЕС санкций против Турции

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-16T07:45:41+03:00

При этом действия Анкары в Москве также не поддерживают

Изменить размер текста: A A

В России отрицательно отнеслись к решению Европейского союза о введении санкций в отношении Турции, которая начала проводить геологоразведку в водах Кипра в Средиземном море. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы исходим из того, что, когда существуют неурегулированные конфликты, все должны воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, в том числе существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что действия Анкары, направившей свои буровые суда в исключительную экономическую зону Кипра, в Москве тоже не поддерживают. Власти РФ считают, что решением данного вопроса должны заняться постоянные члены Совета Безопасности ООН, в частности, Британия, Китай, Россия, США и Франция. Такое мнение высказал посол России в Турции Станислав Осадчий, передает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал, что ранее в Анкаре пообещали приложить еще больше усилий по добыче газа.

ИСТОЧНИК KP.RU