Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества у коррупционеров

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-16T08:22:09+03:00

Также в СК настаивают на создании института уголовной ответственности юридических лиц

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Глава Следственного комитета России, генерал юстиции Александр Бастрыкин высказался за возвращение меры по конфискации имущества для обвиняемых в коррупции граждан. Он напомнил, что работа по борьбе с этими преступными проявлениями идет по всем направлениям и становится все эффективнее.

Так, за восемь лет существования СК в суд было направлено 80 тысяч уголовных дел о коррупции. Только в 2018 году изъято имущество и средства на сумму почти 2 млрд рублей, а за три месяца 2019-го арестованы активы в размере 5,3 млрд рублей.

"В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания", - цитирует газета "Известия" Бастрыкина.

Председатель СК подчеркнул, что в ведомстве настаивают также на создании института уголовной ответственности юридических лиц, ведь именно они обычно выводят за рубеж нажитые коррупционным путем средства.

Сайт kp.ru писал, что ранее в правительстве отметили улучшение ситуации в данной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU