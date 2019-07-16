Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества у коррупционеров
Глава Следственного комитета России, генерал юстиции Александр Бастрыкин высказался за возвращение меры по конфискации имущества для обвиняемых в коррупции граждан. Он напомнил, что работа по борьбе с этими преступными проявлениями идет по всем направлениям и становится все эффективнее.
Так, за восемь лет существования СК в суд было направлено 80 тысяч уголовных дел о коррупции. Только в 2018 году изъято имущество и средства на сумму почти 2 млрд рублей, а за три месяца 2019-го арестованы активы в размере 5,3 млрд рублей.
"В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания", - цитирует газета "Известия" Бастрыкина.
Председатель СК подчеркнул, что в ведомстве настаивают также на создании института уголовной ответственности юридических лиц, ведь именно они обычно выводят за рубеж нажитые коррупционным путем средства.
Сайт kp.ru писал, что ранее в правительстве отметили улучшение ситуации в данной сфере.
ИСТОЧНИК KP.RU