Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских авиарейсов

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-16T09:56:55+03:00

Теперь самолеты вновь могут летать над территорией республики по согласованным маршрутам

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Пакистан открыл свое воздушное пространство для коммерческих рейсов. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации Исламской республики.

Напомним, что 27 февраля военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель, из-за чего Исламабад решил закрыть воздушное пространство на севере страны. Авиаперевозчики были вынуждены делать внушительный "крюк".

Сайт kp.ru писал, что в марте Пакистан частично открыл свое воздушное пространство. Отдельные аэропорты могли принимать и отправлять самолеты, но лишь в ограниченном режиме.

А во вторник, 16 июля, власти выпустили заявление для пилотов, согласно которому воздушное пространство республики было открыто для всей гражданской авиации, следующей по согласованным ранее маршрутам, передает газета Hindustan Times.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694299" frameborder="0"></iframe> Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU