2019-07-16T09:56:55+03:00
Политика

Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских авиарейсов

Теперь самолеты вновь могут летать над территорией республики по согласованным маршрутам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетовПакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетовФото: REUTERS
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Пакистан открыл свое воздушное пространство для коммерческих рейсов. Об этом сообщил представитель управления гражданской авиации Исламской республики.

Напомним, что 27 февраля военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель, из-за чего Исламабад решил закрыть воздушное пространство на севере страны. Авиаперевозчики были вынуждены делать внушительный "крюк".

Сайт kp.ru писал, что в марте Пакистан частично открыл свое воздушное пространство. Отдельные аэропорты могли принимать и отправлять самолеты, но лишь в ограниченном режиме.

А во вторник, 16 июля, власти выпустили заявление для пилотов, согласно которому воздушное пространство республики было открыто для всей гражданской авиации, следующей по согласованным ранее маршрутам, передает газета Hindustan Times.

Пакистанские военные сбили два истребителя ВВС Индии на границе между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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