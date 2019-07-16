Россияне увидят лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-16T10:06:49+03:00

В ночь с 16 на 17 июля россияне увидят частичное ленное затмение, в от "кровавую луну" можно будет посмотреть только в 2025 году

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В ночь с 16 на 17 июля жители европейской части России смогут наблюдать лунное затмение. Спутник Земли погрузится в тень почти на половину диска, частичное затмение будет хорошо видно и наблюдать природное явление можно будет даже без специальной аппаратуры. Но при условии, что небо будет чистое и облака не закроют обзор.

Земной полутени Луна коснется в 21.43 по московскому времени. А вот само затмение начнется в 23.02, завершится процесс в 02.00.

Специалисты отмечают, что даже в Москве будет хорошо видно затмение и необходимость выезжать за город отпадет. А вот жителям Крыма и северного Кавказа особенно повезет, здесь высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а ясная погода будет благоприятствовать наблюдениям.

Частичное затмение можно будет наблюдать почти на всей территории России, кроме отдаленных восточных и северных районов. Жители Европы, практически всей Азии, частично Северной и Южной Америки, Австралии и Африки тоже получат такую возможность, сообщает сайт телеканала "Звезда".

ИСТОЧНИК KP.RU