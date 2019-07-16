2019-07-16T10:31:43+03:00
Политика

В Грузии прокомментировали столкновение на границе с Азербайджаном

Ранее группа жителей республики напала на пограничников соседней страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд. Фото ИТАР-ТАСС Зураб ДжавахадзеЖители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд. Фото ИТАР-ТАСС Зураб Джавахадзе
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Министерство иностранных дел Грузии готово вести диалог с Азербайджаном по инциденту, произошедшему накануне на границе двух стран.

Сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 14 июля. группа жителей республики совершила нападение на пограничный наряд соседней страны, несущий службу близ комплекса "Кешикчидаг". Грузины не только незаконно пересекли границу Азербайджана, но и оскорбили сотрудников службы нецензурными словами. В связи с происшествием посол Грузии был вызван в МИД республики для разъяснения.

"Такие инциденты не соответствуют стратегическим партнёрским отношениям между нашими странами. Поэтому мы считаем, что должны быть своевременно продолжены заседания экспертных групп и комитетов по делимитации, к чему грузинская сторона выражает полную готовность", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Грузии.

Дипломаты призвали общественность избегать провокаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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