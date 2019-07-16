В Грузии прокомментировали столкновение на границе с Азербайджаном
Министерство иностранных дел Грузии готово вести диалог с Азербайджаном по инциденту, произошедшему накануне на границе двух стран.
Сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 14 июля. группа жителей республики совершила нападение на пограничный наряд соседней страны, несущий службу близ комплекса "Кешикчидаг". Грузины не только незаконно пересекли границу Азербайджана, но и оскорбили сотрудников службы нецензурными словами. В связи с происшествием посол Грузии был вызван в МИД республики для разъяснения.
"Такие инциденты не соответствуют стратегическим партнёрским отношениям между нашими странами. Поэтому мы считаем, что должны быть своевременно продолжены заседания экспертных групп и комитетов по делимитации, к чему грузинская сторона выражает полную готовность", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Грузии.
Дипломаты призвали общественность избегать провокаций.
ИСТОЧНИК KP.RU