Осужденную в США россиянку содержат в бесчеловечных условиях

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-16T11:02:11+03:00

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Осужденная за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова уже несколько недель перемещается между американскими тюрьмами на пути в место отбывания наказания - исправительное учреждение Данбери, штата Коннектикут.

2 июля женщину вывезли из тюрьмы Левенворса в Канзасе и перевели в центр предварительного заключения Лас-Вегаса, а 15 июля доставили в Grady County штата Оклахома. Об этом сама Осипова рассказала своей подруге Надежде Никоноровой.

"Меня вчера ночью опять по всей Америке возили. Вот недавно поместили... в такое болото, я плачу: все в грязи, пауках, мусор везде, вода [на вкус] тиной отдает, думаю, скончаюсь скоро - вероятно, это их цель", - говорится в тексте послания россиянки.

Женщина пожаловалась на то, что в тюрьме все предоставляется исключительно за отдельную плату, даже еда и лекарства заказываются через интернет.

"Я на последнем издыхании... даже [таблетки] тайленол от боли в спине не дают - покупать надо... это бесчеловечно, как минимум", - цитирует ТАСС Осипову.

Ожидается, что последней точкой на пути следования женщины станет учреждение, в котором на настоящий момент находится другой наш соотечественник - осужденный за контрабанду наркотиков летчик Константин Ярошенко.

Сайт kp.ru писал, что в начале июня 2019 года Богдану Осипову приговорили к семи годам тюрьмы. Все произошло из-за того, что россиянка рассталась со своим мужем, американцем Брайаном Патриком Мобли и пять лет назад вместе с их общей дочерью вернулась в Калининград. Там она родила третьего ребенка, а в 2017-м снова приехала в США, где была арестована за его "похищение".

ИСТОЧНИК KP.RU