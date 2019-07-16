В России может появиться новая схема расчета платы за мусор

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-16T12:03:25+03:00

В России может появиться новый тариф на сбор мусора Фото: Иван ВИСЛОВ

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В России может появиться новый способ расчеты плата за вывоз мусора, сейчас схему обсуждают в правительстве. Он будет основываться на числе баков, которые установлены на контейнерной площадке.

Исполнительный директор Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин уверен, что новые правила позволят взимать плату за реально выведенные отходы. Планируется, что число контейнеров будут умножать на 30 дней. Исходя из полученной цифры брать плату.

- Это не простая формула, так как сумма будет распределяться не равномерно, а с учетом офисов, магазинов и квартир, жители которых используют мусорную площадку, - комментирует телеканалу «360» Маркушин.

Многие эксперты признаются, что видят в оплате «по факту» позитивные стороны – эта система сделает прозрачным формирование тарифа. Но вряд ли данный этап будет последним, скорее всего, формулу будут корректировать после того, как она начнет применяться на практике.

Ранее в Минприроды заявили о планах на треть снизить тариф на вывоз мусора. Платеж значительно уменьшат, если население будет разделять мокрый мусор от сухого - пластика, бумаги, стекла и металла.

ИСТОЧНИК KP.RU