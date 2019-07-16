В России рекордно низко упали цены на сахар

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-16T11:59:09+03:00

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В июне этого года в России цена на сахар упала на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. К слову, именно тогда он начал дешеветь. С того момента цена за 1 килограмм упала с 37 до 26,9 рублей.

Эксперты называют такое снижение цен нетипичным для июня. В этой отрасли сезон начинается в августе и длится по июль. В конце сезона спрос на оставшийся сахар традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, и оптовые цены идут вверх. В предыдущие годы сахар стоил почти вдвое дороже – 45,1 рубль за килограмм.

Нынешняя цена – самая низкая за последние пять лет, пишет РБК. Розничные цены на сахар тоже снижаются с начала 2019 года, но не так резко, как оптовые. С января стоимость упала на 3,79 рублей. В июне он стоил в среднем 43,19 рублей, а в прошлом году в том же месяце 41,29 рублей. То есть за год цена на сахар в магазинах даже выросла.

ИСТОЧНИК KP.RU