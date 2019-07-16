МИД Турции: С-400 не представляют угрозы для НАТО

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-16T13:24:14+03:00

Анкара призвала Североатлантический альянс не создавать напряженности в вопросе, который уже решен [видео]

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Поставляемые в Турцию российские зенитно-ракетные системы С-400 не представляют никакой угрозы для НАТО. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Республики Мевлют Чавушоглу, отметив, что Североатлантический альянс создает ненужную напряжённость.

«Купленные нами ЗРК С-400 никак не угрожают НАТО, в том числе и истребителям F-35. Эти системы будут полностью под нашим контролем. Не стоит создавать ненужную напряженность в вопросе, который уже решен», - сказал глава турецкого МИД.

Напомним, 12 июля, на турецкой авиабазе Мюртед приземлился первый самолет с компонентами С-400. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРС является важнейшим соглашением в современной турецкой истории и выразил надежду, что процесс поставок закончится к апрелю 2020 года. Он также заявил о намерениях совместного с Россией производство систем Противоракетной обороны. В свою очередь руководство НАТО неоднократно заявляло, что страна-член альянса своими действиями создает угрозу объединению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720145" frameborder="0"></iframe> Семь С-400 доставлены в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU