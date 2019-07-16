Мосгоризбирком: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы
Этап регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва подходит к концу. В Мосгоризбиркоме сообщили, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили эту работу, рассмотрев все представленные кандидатами документы. Еще 20 ОИК сегодня рассмотрят документы 47 кандидатов. В качестве кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы в итоге зарегистрированы 216 человек.
"Выдвинуто: 426 человек. Представили документы на регистрацию: 290. Зарегистрировано: 216", – сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.
Согласно таблице, сняли свою кандидатуру с выборов и утратили статус кандидата 136 человек.
В понедельник, 15 июля глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов провел личный прием граждан по выборам в столичный парламент.
Отметим, что накануне в Мосгоризбиркоме предложили проверять подписи самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий не 10, а 15 дней. Дополнительное время позволит проверяющим работать в спокойной обстановке, заявил глава комиссии Валентин Горбунов.
Напомним, избирательная кампания по выборам депутатов Московской городской Думы началась 6 июня. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU