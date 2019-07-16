Мосгоризбирком: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-16T13:43:42+03:00

Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре. Фото Александр Тарасенков/Интерпресс/ТАСС

В общей сложности документы для участия в выборах в столичный парламент подали 290 человек

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Этап регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва подходит к концу. В Мосгоризбиркоме сообщили, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили эту работу, рассмотрев все представленные кандидатами документы. Еще 20 ОИК сегодня рассмотрят документы 47 кандидатов. В качестве кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы в итоге зарегистрированы 216 человек.

"Выдвинуто: 426 человек. Представили документы на регистрацию: 290. Зарегистрировано: 216", – сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Согласно таблице, сняли свою кандидатуру с выборов и утратили статус кандидата 136 человек.

В понедельник, 15 июля глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов провел личный прием граждан по выборам в столичный парламент.

Отметим, что накануне в Мосгоризбиркоме предложили проверять подписи самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий не 10, а 15 дней. Дополнительное время позволит проверяющим работать в спокойной обстановке, заявил глава комиссии Валентин Горбунов.

Напомним, избирательная кампания по выборам депутатов Московской городской Думы началась 6 июня. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU