2019-07-16T14:30:12+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и хранить хлеб

В ведомстве рекомендуют приобретать хлебобулочные изделия только в магазинах, где созданы условия для хранения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и хранить хлебРоспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и хранить хлебФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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При покупке хлеба следует внимательно читать упаковку, которая обязательно должна содержать информацию о дате изготовления и сроках годности продукта. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор после проведённой с 21 июня по 5 июля 2019 года управлениями ведомства горячей линии по вопросам качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий.

«Форма хлеба должна быть правильной – без вмятин и трещин. Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть равномерно пористым. Поверхность хлеба должна быть чистой», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сайт argumenti.ru обращает внимание, на то, что Роспотребнадзор рекомендует приобретать хлебобулочные изделия только в магазинах, где созданы специальные условия для хранения: проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционером и специально оборудованные витрины.

Хранить хлеб ведомство советует в тканевом мешке или хлебнице.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибы. В ведомстве не рекомендовали кормить детей до 14 лет «любыми грибами» и сообщили, что каждый год в России грибами травятся около тысячи людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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