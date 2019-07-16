Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать и хранить хлеб
При покупке хлеба следует внимательно читать упаковку, которая обязательно должна содержать информацию о дате изготовления и сроках годности продукта. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор после проведённой с 21 июня по 5 июля 2019 года управлениями ведомства горячей линии по вопросам качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий.
«Форма хлеба должна быть правильной – без вмятин и трещин. Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть равномерно пористым. Поверхность хлеба должна быть чистой», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Сайт argumenti.ru обращает внимание, на то, что Роспотребнадзор рекомендует приобретать хлебобулочные изделия только в магазинах, где созданы специальные условия для хранения: проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционером и специально оборудованные витрины.
Хранить хлеб ведомство советует в тканевом мешке или хлебнице.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибы. В ведомстве не рекомендовали кормить детей до 14 лет «любыми грибами» и сообщили, что каждый год в России грибами травятся около тысячи людей.
ИСТОЧНИК KP.RU