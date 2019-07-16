2019-07-16T14:07:47+03:00
Общество

Американские ученые нашли способ избежать старческой деменции

Исследования показали, что пользователи гаджетов дольше сохраняют ясность ума
Елена АКИМОВА
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Ученые пришли к выводу, что использование гаджетов спасает от старческой деменцииУченые пришли к выводу, что использование гаджетов спасает от старческой деменцииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Американские ученые из Академии неврологии сделали необычное заявление: они уверяют, что компьютер поможет старикам отсрочить старение мозга и слабоумие. Причем, чтобы сделать такое умозаключение они провели целое исследование.

В Академии отмечают, что ученые собрали в группу более двух тысяч пожилых людей, средний возраст которых составлял 78 лет, и дали им задание проводить больше времени в соцсетях, общаться там, играть в различные игры, или даже изучать программы. Несколько лет медики следили за состоянием их здоровья, в частности, за тем как работает мозг. Оказалось, только у 532 участников спустя десятилетия обнаружили легкие когнитивные расстройства. Вывод напрашивается сам: чем больше человек стимулирует работу мозга, тем дольше он сохраняет свои функции.

Люди, которые стали пользоваться компьютером в зрелом возрасте, снизили риск развития слабоумия на 48%. Те, кто освоил гаджеты уже в более пожилом возрасте, снизили риск развития когнитивных расстройств на 30%. А старики, кто кроме компьютера, еще и решал головоломки, кроссворды, кто ходил с друзьями в кино и занимался внуками, в общем вел активный образ жизни, - те и вовсе оставались здравомыслящими до последних дней своих.

Правда, ученые добавляют: их выводы основаны исключительно на наблюдениях. Для более точных результатов нужны более глубокие исследования, сообщает телеканал "360"

ИСТОЧНИК KP.RU

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