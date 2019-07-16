2019-07-16T15:21:29+03:00
Звезды

В Третьяковской галерее установили новую охранную систему от Росатома

Ранее в "Третьяковке" стояли охранные системы пятнадцатилетней давности
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Необходимость в смене охранной системы остро встала после произошедшего в начале года громкого похищения картины "Ай-Петри. Крым"Необходимость в смене охранной системы остро встала после произошедшего в начале года громкого похищения картины "Ай-Петри. Крым"Фото: Евгения КОРОБКОВА
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Инженеры Росатома разработала систему охраны для Третьяковской галереи. Теперь под защитой будет непосредственно каждый предмет искусства, а не периметр вокруг него.

Разработчики нового охранного комплекса "Яхонта" уделили внимание и габаритам системы, чтобы достичь максимально эстетического вида. Датчики системы устанавливаются на каждой картинной раме, а устройства контроля реагируют не только на любое вторжение в охраняемую зону, но и на физическое воздействие на предмет контроля.

"Когда речь зашла об оснащении культурного объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика. Изначально датчик вместе с системами автономного питания и другой начинкой представлял собой блок 300200150 мм. Нам нужно было в короткий срок изменить габариты, а все свойства сохранить" – приводит ТАСС комментарий начальника отделения "Элерона" Алексея Руднева.

Необходимость в смене охранной системы остро встала после произошедшего в начале года громкого похищения картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи. Представители главного художественного музея России отметили, что новую охранную уже использовали на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова, Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе, а также на выставке Библия Пискатора, хранящейся в настоящий момент в зале главного корпуса "Третьяковки" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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