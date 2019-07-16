2019-07-16T15:57:46+03:00
Общество

Ученые выяснили, где чаще всего знакомятся современные пары

39% опрошенных нашли любовь в интернете
Никита Ключенков
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Почти 40% пар, созданных за последние несколько лет, познакомились благодаря интернету.Почти 40% пар, созданных за последние несколько лет, познакомились благодаря интернету.Фото: EAST NEWS
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Ученые из Стэнфорда проанализировали данные с 1940 по 2017 годы, а также три опроса проведенных в 1995, 2009 и 2017 и сделали выводы о структуре поиска романтических партнеров в современном мире.

Результаты показали что почти 40% пар, созданных за последние несколько лет, были образованны благодаря интернету. На втором месте по популярности с долей в 27% знакомство в барах и пабах.

Способы знакомства, популярные в середине века, напротив, практически сошли на нет. Знакомства в церквях, через членов семьи, и с соседями не занимают на сегодняшний день и десятой доли от общей массы.

Из интересных эффектов распространения интернет-знакомств можно отметить снижение количества живых знакомств через друзей. Их доля снизилась за последние 20 лет более чем на треть, с 33 до 20 процентов, пишет сайт argumenti.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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