В офисе президента Украины допустили очередные телефонные переговоры Зеленского и Путина

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-16T15:28:35+03:00

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Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко допустил новые телефонные переговоров президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

"Телефонные разговоры еще будут, - сказал он. - 99% прошлого общения Зеленского и Путина были посвящены теме освобождения наших моряков и политзаключенных. И по этой теме мы готовы дальше говорить".

По словам Пристайко, дата следующего телефонного разговора в настоящий момент не согласована. «Тут многое связано и с судебными решениями, и внесудебными решениями, переговорами наших омбудсменов и переговорами нашей команды во главе [представителем Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Валерией] Лутковской", - добавил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 11 июля Владимир Путин впервые поговорил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Телефонная беседа состоялась по инициативе украинской стороны. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, разговор касался урегулирования ситуации в Донбассе и совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Кроме того, лидеры двух стран обсудили возможность продолжения контактов в "Нормандском формате".

ИСТОЧНИК KP.RU