2019-07-16T15:36:02+03:00
Экономика

«Северный поток» остановили на ремонт до конца июля

Регулярное годовое техобслуживание проводится для обеспечения целостности газопровода
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Северный поток» остановили на ремонт до конца июля«Северный поток» остановили на ремонт до конца июляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С16 до 30 июля приостановлена транспортировка газа через морской газопровод «Северный поток», на котором проводятся ежегодные плановые работы по тестированию механических компонентов и программно-аппаратного обеспечения газопровода.

Для планового технического обслуживания были остановлены обе нитки газопровода. Компания - оператор Nord Stream сообщает, что плановые работы проводятся в рамках долгосрочной стратегии обеспечения целостности «Северного потока».

График технических работ газопровода был заранее согласован с партнерами компании - оператора как на стороне поставщика, так и потребителей.

Напомним, сейчас ведутся работы над строительством второй нитки газопровода «Северный поток» из России в Германии по дну Балтийского моря. Стратегический международный проект встречает противодействие Вашингтона. Пуск «Северного потока - 2» намечен на конец текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Никто не любит летать по вечерам: Названо самое популярное время авиаперелетов
Зеленский собрался провести на Украине Олимпиаду
Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу
Ученые выяснили, где чаще всего знакомятся современные пары
Силуанов: нельзя допускать зависимость качества медицинских услуг от цен на нефть
В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы
В офисе президента Украины допустили очередные телефонные переговоры Зеленского и Путина
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему от Росатома
После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя
В Москве обнаружено тело известного композитора с гематомами по всему телу
Совладелица "Рустави 2" подала иск против гендиректора телекомпании
В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400
Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей
Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД
В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи