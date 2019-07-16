СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-16T15:36:02+03:00

«Северный поток» остановили на ремонт до конца июля Фото: REUTERS

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С16 до 30 июля приостановлена транспортировка газа через морской газопровод «Северный поток», на котором проводятся ежегодные плановые работы по тестированию механических компонентов и программно-аппаратного обеспечения газопровода.

Для планового технического обслуживания были остановлены обе нитки газопровода. Компания - оператор Nord Stream сообщает, что плановые работы проводятся в рамках долгосрочной стратегии обеспечения целостности «Северного потока».

График технических работ газопровода был заранее согласован с партнерами компании - оператора как на стороне поставщика, так и потребителей.

Напомним, сейчас ведутся работы над строительством второй нитки газопровода «Северный поток» из России в Германии по дну Балтийского моря. Стратегический международный проект встречает противодействие Вашингтона. Пуск «Северного потока - 2» намечен на конец текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU