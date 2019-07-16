2019-07-16T15:54:23+03:00
Москва

В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы

Об этом заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев
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Заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Фото Михаил Джапаридзе/ТАССЗаместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Фото Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Сообщения о том, что некоторые подписи известных людей в поддержку кандидатов в Мосгордуму были выбракованы окружными избирательными комиссиями, не соответствует действительности, отметил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Я знаю о некоторых фамилиях, которые вначале в интернете звучали, что якобы их подписи признаны недействительными. Потом оказалось, что эти подписные листы все приняты избирательными комиссиями", - заявил Булаев журналистам. К такому выводу он пришел после встречи с так называемыми независимыми кандидатами в депутаты столичного парламента.

"Эти вещи выбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации. Пока ни одной подтвержденной фамилии, исключенной незаконно из списка, я не услышал", - уточнил Булаев.

Что касается многочисленных жалоб москвичей на признание их несуществующими, то в ЦИК пока не видели ни одного подтвержденного случая, когда подпись такого избирателя была признана недействительной. На этом тоже сделал акцент Булаев в своем заявлении.

По данным пресс-службы Мосгоризбиркома, на 16 июля отказано в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, зарегистрировано 216 человек. Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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