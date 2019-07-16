2019-07-16T15:56:43+03:00
Политика

Силуанов: нельзя допускать зависимость качества медицинских услуг от цен на нефть

По словам первого вице-премьера, макроэкономическая политика за последние годы сделала Россию устойчивой к влиянию извне
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Министр финансов России, первый вице-премьер Антон СилуановМинистр финансов России, первый вице-премьер Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что нельзя больше допустить ситуацию, при которой качество медицинских услуг гражданам России или размер пособий будет зависеть от цен на нефть.

«Этого нельзя допускать больше: качество медицинских услуг гражданам или размер пособий не должны зависеть от цен на нефть, - сказал он в интервью MK.RU. - Именно поэтому мы в последние годы проводили такую макроэкономическую политику, которая сделала нашу страну устойчивой к влиянию извне».

По словам Силуанова, преимущества такой политики являются очевидными. «Нам постоянно грозят санкциями, вводят торговые ограничения, но это никак не отражается на зарплатах, бюджетных программах и обязательствах государства», - отметил он.

Кроме того, глава Минфина подчеркнул, что несмотря на колебания цены нефти, никто в России, этого не заметил, за исключением профессиональных инвесторов и самих нефтяников. Это не повлияло ни на бюджет страны, ни на курс рубля, подытожил Силуанов.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в ближайшие годы правительство планирует реализовать масштабную инвестиционную программу. Федеральный бюджет планирует вложить в различные национальные проекты 13,2 триллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский собрался провести на Украине Олимпиаду
Украина заявила о готовности увеличить транзит газа в Европу
Ученые выяснили, где чаще всего знакомятся современные пары
В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы
«Северный поток» остановили на ремонт до конца июля
В офисе президента Украины допустили очередные телефонные переговоры Зеленского и Путина
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему от Росатома
После приступов дрожи Меркель снова слушала гимн сидя
В Москве обнаружено тело известного композитора с гематомами по всему телу
Совладелица "Рустави 2" подала иск против гендиректора телекомпании
В Турцию прибыл двенадцатый самолет с компонентами С-400
Google Ассистент научился декламировать стихи голосами знаменитостей
Кремль: Путин пока не планирует встречу с Макроном по СВПД
В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной
Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи