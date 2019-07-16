Силуанов: нельзя допускать зависимость качества медицинских услуг от цен на нефть

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-16T15:56:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что нельзя больше допустить ситуацию, при которой качество медицинских услуг гражданам России или размер пособий будет зависеть от цен на нефть.

«Этого нельзя допускать больше: качество медицинских услуг гражданам или размер пособий не должны зависеть от цен на нефть, - сказал он в интервью MK.RU. - Именно поэтому мы в последние годы проводили такую макроэкономическую политику, которая сделала нашу страну устойчивой к влиянию извне».

По словам Силуанова, преимущества такой политики являются очевидными. «Нам постоянно грозят санкциями, вводят торговые ограничения, но это никак не отражается на зарплатах, бюджетных программах и обязательствах государства», - отметил он.

Кроме того, глава Минфина подчеркнул, что несмотря на колебания цены нефти, никто в России, этого не заметил, за исключением профессиональных инвесторов и самих нефтяников. Это не повлияло ни на бюджет страны, ни на курс рубля, подытожил Силуанов.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в ближайшие годы правительство планирует реализовать масштабную инвестиционную программу. Федеральный бюджет планирует вложить в различные национальные проекты 13,2 триллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU