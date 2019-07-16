Никто не любит летать по вечерам: Названо самое популярное время авиаперелетов

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-16T16:12:35+03:00

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Сервис путешествий Туту.ру узнал у туристов, в какое время они предпочитают садиться на самолет. Для этого в опросе было задействовано более трех тысяч человек.

Пятая часть опрошенных вообще не пользовалась самолетами, предпочитая иные виды транспорта и еще 42 процента опрошенных не имели особых предпочтений по времени и просто выбирали билет по минимальной цене.

Среди выбирающих билет по времени самым популярным оказалось утро - 14% голосов. Далее следуют ночные перелеты, сон в самолете выбрали 10% опрошенных. Вечерние рейсы оказались совсем непопулярными, их предпочитают лишь 2% участников, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее Туту.ру проводили похожее исследование, определяя в какой день люди ищут билеты активнее всего. Тогда выяснилось что пик мыслей о путешествиях приходится на среду, отвлекая от работы а нижнего значения достигает в субботу, вместе с началом выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU