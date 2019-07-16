2019-07-16T16:09:19+03:00
Политика

Зеленский собрался провести на Украине Олимпиаду

Украинский лидер считает, что незалежной нужно быть амбициозной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимр ЗеленскиВладимр ЗеленскиФото: REUTERS
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Киев должен быть амбициозным и Украине необходим план, чтобы в течение трех-четырех лет построить все объекты, необходимые для Олимпиады. Соответствующие заявление сделал президент незалежной Владимир Зеленский на встрече с главой Министерства молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

«Нам нужен определенный план, чтобы мы, скажем, были готовы в течение трех-четырех лет все построить. И тогда мы сможем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», - сказал украинский лидер.

Зеленский заявил о необходимости выделить задания для тех, кто ищет инвестиции, а также, чтобы из украинского бюджета выделялись средства на объекты, которые нужны государству, чтобы потом использовать для Олимпиады. «Надо хотя бы пытаться этого достичь», - подчеркнул он.

На встрече Бубка сообщил, что Украина может подать заявку на зимнюю Олимпиаду 2030 года или летнюю в 2032 году, но отметил, что наиболее реалистичным для Киева является возможность претендовать на проведение юношеских Олимпийских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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