Омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых лиц

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-16T16:24:21+03:00

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи в Москве с украинской коллегой Людмилой Денисовой заявила, что им удалось наметить дорожную карту по возвращению домой удерживаемых на территориях двух стран граждан.

"Мы наметили дорожную карту взаимодействия, - сказала она. - Это дает возможность надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернутся в свои дома".

Москалькова также добавила, что в ходе переговоров с украинской коллегой, они обговорили вопрос поддержки в виде обращения о помиловании ряда граждан. «Я не буду пока называть их фамилии, с тем чтобы не зародить надежду раньше времени», - отметила она.

Со своей стороны, Людмила Денисова заявила, что и она, и российский омбудсмен намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных в РФ и на Украине. Она сообщила, что передала список из 150 украинских граждан, среди них 24 моряка, которые находятся в России.

Сайт kp.ru писал, что накануне Москалькова сообщила, что список Киева на обмен задержанными включает 120 украинцев, в списке России - около 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU