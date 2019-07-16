В Киеве сообщили, что есть договоренность провести обмен пленными

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-16T17:12:09+03:00

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Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что внешнеполитические советники лидеров стран "нормандской четверки" договорились провести обмен пленными в течение месяца.

«В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных", - сказал он, выступая на брифинге в Киеве.

Пристайко добавил, что президент Владимир Зеленский говорил об обмене "10 на 10" или "15 на 15". «В принципе, мы не замыкаемся на определенном круге людей, - подчеркнул он. - Наша задача - получить своих людей назад и разблокировать процесс обмена всех на всех, который до настоящего времени был заблокирован".

Встреча помощников и советников глав государств "нормандского формата" прошла в Париже 12 июля.

Ранее сайт kp.ru писал, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе переговоров в Москве со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой смогли наметить дорожную карту по возвращению домой удерживаемых на территориях двух стран граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU