В России задолженность по зарплате в июне снизилась на 12,8%

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-16T17:49:58+03:00

Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным Росстата, на 1 июля 2019 года она составила 2 миллиарда 569,7 миллионов рублей

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Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 миллиарда 569,7 миллионов рублей. Это на 12,8 процентов меньше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 миллиона рублей (33,6%). Долги за прошлый год составляют 769,4 миллиона рублей (29,9%), за 2017 год и ранее - 938,3 миллиона рублей (36,5%).

Сайт kp.ru писал, что на заседании правительства 11 июля рассматривался законопроект, который предусматривает ужесточение подхода к компаниям, которые имеют долги по зарплате и другим выплатам.

Правительство предлагает расширить полномочия трудовых инспекций. В частности, если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор можно привлечь судебных приставов для взыскания задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU