Кристин Лагард подала в отставку с поста главы Международного валютного фонда

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-16T18:20:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что подала в отставку. Такое решение она приняла в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка.

"Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающей в силу с 12 сентября 2019 года", - цитирует РИА Новости текст ее заявления, которое распространил во вторник фонд.

По словам Лагард, до этого момента будет действовать объявленное ранее ее решение не участвовать в делах МВФ, пока рассматривается кандидатура на пост главы ЕЦБ. Она добавила, что приняла такое решение, руководствуясь интересами фонда. Так, по ее словам, будет ускорен процесс избрания ее преемника.

В настоящее время обязанности главы фонда продолжит исполнять Дэвид Липтон.

Напомним, что 2 июля Кристин Лагард заявила, что временно прекращает выполнять свои обязанности в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU