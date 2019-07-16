Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайской разведкой

СЕГОДНЯ 18:36 2019-07-16T18:36:17+03:00

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Компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с военно-промышленным комплексом Китая.

«Как мы говорили и раньше, мы не работаем с китайскими военными», - цитирует агентство Reuters заявление компании.

Ранее инвестор Питер Тиль призвал ФБР и ЦРУ провести расследование по факту сотрудничества сервиса с военными КНР. Он заявил о том, что агенты китайской разведки могли просочиться в компанию и даже быть представлены как в ее руководстве, так и в команде, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.

Напомним, накануне появилась информация о том, что в Google прослушивают озвученные в голосовом помощнике команды. Многие пользователи усомнились, что это необходимо для улучшения работы сервиса, а также заявили, что их личные данные под угрозой. Тогда многие не исключили, что подозрительные голосовые команды передавались правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU