2019-07-16T18:56:56+03:00
Экономика

Заморозка накопительной части пенсии будет продлена до 2022 года

Замминистра финансов заявил, что «ничего принципиально нового здесь не появилось»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2022 годаЗаморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2022 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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Действие закона о моратории на пополнение накопительной части пенсии будет продлено до 2022 включительно. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Решение формально не принято, но в целом, вы понимаете, что у нас ничего не изменилось с прошлого и позапрошлого года, то есть у нас уже 2019-2020-2021 так действует», - сказал он, добавив, что «удивлен такому большому интересу к этому, потому что ничего принципиально нового здесь не появилось».

Как писал сайт kp.ru, ранее материалы Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета Пенсионного Фонда РФ на 2020-2022 годы показали, что заморозка накопительной части пенсии будет продлена.

Напомним, накопительную систему заморозили в 2014 года, лишив россиян потенциального дохода от правильного инвестирования накопительной части. В ноябре прошлого года Государственная дума уже в шестой раз с 2014 года одобрила закон о продлении моратория на пополнение накопительной части пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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