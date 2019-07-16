2019-07-16T19:14:17+03:00
Москва

Все обращения кандидатов в депутаты Мосгордумы проверены и отработаны Мосгоризбиркомом

Избирательная комиссия сообщила, что рассмотрела все обращения кандидатов и избирателей
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 годаВыборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пресс-служба Мосгоризбиркома сообщила, что рассмотрела все обращения и заявления кандидатов и избирателей без исключения. Каждая жалоба была отработана и сверена результатами работы рабочей группы окружной избирательной комиссии.

Напомним, чуть раньше в соцсетях кандидата Любови Соболь и еще ряда граждан появилась информация о признании недействительными подписей журналиста Ильи Азара и актера Михаила Ширвиндт.

«Эта информация не нашла подтверждения, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными», - подчеркнули в Мосгоризбиркоме. Недействительной признана подпись одного избирателя (В.Шейниса) в поддержку кандидата Елены Русаковой. «Подпись признана недействительной по причине нарушения сборщиком заполнения подписного листа <...> Сборщик написал за избирателя дату проставления подписи. По законодательству избиратель обязан лично заполнять поля даты и подписи своей рукой. Фамилию, имя, отчество и паспортные данные может заполнить сборщик. Также кандидат Е.Русакова высказала претензию по подписям двух избирателей, чьи подписи были признаны недостоверными. Подписи этих двух избирателей есть в подписных листах, но не были учтены в связи с допущенными сборщиками ошибками. Сведения о Ольге Подплеловой были внесены в подписной лист за кандидата Е.Русакову как «Подопелова», что фактически являются совершенно разными фамилиями. Указанные ошибочные сведения об избирателях были лично подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирательную комиссию», - сообщила пресс-служба.

Официальные представители Мосгоризбиркома подчеркнули, что избирательные комиссии всегда трактуют все сомнения в подписях пользу кандидата.

«В итоговые протоколы, выданные кандидатам на руки, вошли лишь те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы или устранены», - подытожили они.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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