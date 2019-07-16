В Бразилии накрыли подпольный цех по производству Ferrari и Lamborghini

СЕГОДНЯ 19:26 2019-07-16T19:26:24+03:00

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В Сети сегодня можно купить что угодно, в виртуальных магазинах можно найти копии дорогих часов и украшений, брендовую одежду, сшитую на подпольных фабриках, а еще поддельные машины. Оказалось, что их тоже подделывают.

Цех по производству Ferrari и Lamborghini обнаружили полицейские Бразилии. Бизнес был поставлен на поток: суперкары собирали в гараже и продавали через соцсети за восемь процентов от реальной стоимости.

Прибыльный бизнес организовали отец с сыном ФОТО: Polícia Civil/Divulgação

Автофабрику в городе Итажаи в штате Санта-Катарина организовали отец и сын. Машины делали на заказ, так что товар впрок не производился.

Добиться приемлемой цены удавалось не только за счет кустарного производства, но и за счет дешевых материалов. Каркас варили из обычных труб, а внутри использовали пластиковую отделку. Под капотом одной из машин был двигатель от подержанного Opel. За счет этого цена на авто колебалась от 180 до 250 тысяч долларов.

Машины делали на заказ ФОТО: Polícia Civil/Divulgação

На фабрике полицейские нашли восемь готовых суперкаров, которые не успели попасть к новым владельцам. А еще много запасных деталей, отделки, форм для литья.

Представители Ferrari и Lamborghini были возмущены таким бизнесом и уже написали заявление о неправомерном копировании их продукции. Бизнесменам предъявили обвинение и отпустили под домашний арест. Скорее всего, семейный подряд отделается штрафами, так как данные нарушения не считаются тяжкими в Бразилии, сообщает Ридус.

Покупателю спорткар обходился в 8 процентов от его реальной цены ФОТО:Polícia Civil/Divulgação

ИСТОЧНИК KP.RU