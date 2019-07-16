Под Неаполем в Италии конфискован Арагонский замок

СЕГОДНЯ 19:34 2019-07-16T19:34:25+03:00

Конфискация исторической достопримечательности прошла в рамках операции по борьбе с коррупцией

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Сотрудники финансовой гвардии Италии конфисковали знаменитый Арагонский замок на острове Искья под Неаполем в рамках дела по борьбе с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщили в прокуратуре Северного Неаполя.

Отмечается, что в ходе этой операции были задержаны и помещены под домашний арест известный специалист по налоговым вопросам, а также трое местных предпринимателей.

Сотрудники правоохранительных органов и представители спецслужб конфисковали у них имущество на общую сумму более 40 миллионов евро, а также Арагонский замок, виллу на острове Капри и ряд объектов недвижимости в Неаполе и Риме, пишет РИА Новости.

По данным неаполитанской газеты Il Mattino, речь, в частности, идет о 77-летнем Алессандро Джелормини. Ранее он был консультантом по налоговым вопросам у известного политика, бывшего министра Паоло Чирино Помичино.

ИСТОЧНИК KP.RU