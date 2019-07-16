Туристы в Австралии чудом выжили после игры с пойманным осьминогом

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-16T19:50:04+03:00

О грозившей опасности они узнали только выложив видео с рыбалки

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Туристы в Австралии засняли видео, на котором играются с пойманным маленьким осьминогом. Одному из молодых людей его клали на руку. Лишь выложив видео в интернет, незадачливые рыбаки узнали в комментариях, что им грозила мучительная смерть от яда.

Маленький яркий осьминог, как оказалось, принадлежит роду синекольчатых. Эти создания размером всего десяток-полтора сантиметров мирно живут на небольшой глубине и питаются креветками и мелкой рыбой, но содержат яд, способный убить 26 человек за несколько минут. Укус такого осьминога безболезнен, поэтому жертва может узнать об отравлении лишь перед лицом неминуемой гибели. Противоядия от нейротоксина, содержащегося в яде этих осьминогов, не существует, сообщает Утро.ру.

Будучи разозленным и готовым укусить, осьминог меняет свой черно-лазурный окрас на коричневый, который можно увидеть на видео. Как туристу удалось выжить после столь опасных игр, остается загадкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720556" frameborder="0"></iframe> В австралии выловили ядовитого моллюска.

ИСТОЧНИК KP.RU