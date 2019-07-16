Экс-бухгалтера "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде

СЕГОДНЯ 19:57 2019-07-16T20:12:45+03:00

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Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств, отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом во вторник сообщил ее адвокат Юрий Ефименков.

"Следователь отпустил мою подзащитную под подписку о невыезде, - приводит ТАСС его слова. - Она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского".

Масляева была единственной обвиняемой по делу "Седьмой студии", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, кто находился под домашним арестом. Она согласилась сотрудничать со следствием. Дело Масляевой было выделено в отдельное производство.

Ранее сайт kp.ru писал, что фигуранты дела "Седьмой студии", по версии следствия, организовали хищение 133 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры России на популяризацию современного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU