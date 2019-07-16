Собака полтора года живет на месте гибели хозяина

СЕГОДНЯ 20:59 2019-07-16T20:59:35+03:00

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Жизнь белой дворняги, которая стала героем соцсетей, перевернулась в 2017 году. До этого времени у нее был дом и любимый хозяин, а в тот роковой год мужчины не стало.

Он погиб в ноябре под колесами бетономешалки недалеко от греческого города Навпакт. Мужчину похоронили, а питомец до сих пор отказывается верить в то, что хозяина больше нет.

Дворняга смогла отыскать место аварии и решила ждать. В дождь и жару животное не сходи с места. Вся округа знает о местном Хатико и не раз пытались его приютить, но упрямое животное отказывается покидать свой пост.

В итоге соседи решили построить для животного жилье, где можно укрыться от непогоды, а еще регулярно приносят пищу и воду преданному четвероногому, пишет Ридус.

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Несмотря на предательство, собака сутки ждала возвращения хозяина. К счастью, нашлись добрые люди, которые позаботились о брошенке (подробности)

Собака отказывается покидать место, где погиб ее хозяин 18 месяцев назад.

ИСТОЧНИК KP.RU