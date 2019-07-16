2019-07-16T21:23:39+03:00
Умные вещи

Сбой произошел в работе социальной сети Instagram

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США
Марина ВЕНЦОВА
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Сбой произошел в работе социальной сети InstagramСбой произошел в работе социальной сети InstagramФото: REUTERS
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В работе социальной сети Instagram наблюдается сбой. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 09:57 по времени Восточного побережья США (16:57 мск)", - сказано в сообщении.

Кроме того, с проблемами также столкнулись в Бразилии, Великобритании и Нидерландах. Информации о сбоях в работе соцсети на территории России пока нет.

Отмечается, что большая часть пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 60%). Кроме того, около 25% не могут войти в аккаунт, еще порядка 14% жалуются на работу сайта в целом.

Сайт kp.ru писал, что 14 июня был отмечен сбой в работе Instagram по всему миру. Пользователи жаловались, что при попытке открыть программу на смартфоне отображаются только фотографии и видео, просмотренные ранее. Не загружаются и не публикуются новые фото, а также не проигрываются истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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