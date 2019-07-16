Парламент Франции принял закон о реставрации собора Парижской Богоматери

СЕГОДНЯ 21:42 2019-07-16T21:42:39+03:00

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Законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, в котором в апреле произошел разрушительный пожар, принят в окончательном чтении. За принятие такого решения проголосовал 91 депутат.

Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, восемь парламентариев проголосовали против и 33 воздержались.

Данный законопроект подразумевает введение налоговых льгот для людей, которые пожертвуют средства на восстановление собора. Кроме того, он содержит ряд норм, в рамках которых будет осуществляться сбор пожертвований.

Напомним, страшный пожар в Нотр-Даме произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара. Богослужение состоялось в часовне Нотр-Дама, не тронутой огнем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714926" frameborder="0"></iframe> В соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU