Парламент Франции принял закон о реставрации собора Парижской Богоматери
Законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, в котором в апреле произошел разрушительный пожар, принят в окончательном чтении. За принятие такого решения проголосовал 91 депутат.
Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, восемь парламентариев проголосовали против и 33 воздержались.
Данный законопроект подразумевает введение налоговых льгот для людей, которые пожертвуют средства на восстановление собора. Кроме того, он содержит ряд норм, в рамках которых будет осуществляться сбор пожертвований.
Напомним, страшный пожар в Нотр-Даме произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара. Богослужение состоялось в часовне Нотр-Дама, не тронутой огнем.
В соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU