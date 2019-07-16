2019-07-16T22:41:40+03:00
Общество

ООН: около 1,7 млн человек заразились ВИЧ-инфекцией в прошлом году

В организации отметили, что показатель на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2010 году
Марина ВЕНЦОВА
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В ООН сообщили, что около 1,7 млн человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 годуВ ООН сообщили, что около 1,7 млн человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Порядка 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ-инфекцией в мире в 2018 году, около 770 тысяч умерли от связанных со СПИД недугов. Такие данные приведены в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

Подчеркивается, что в прошлом году в мире насчитывалось, по оценкам, 37,9 млн ВИЧ-инфицированных людей.

Эксперты отмечают, что снижение заболеваемости и смертности в мире стало возможно главным образом вследствие «постоянного прогресса в большинстве стран Восточной и Южной Африки».

При этом, они обращают внимание, что наблюдается рост заразившихся в течение года в Восточной Европе и Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Латинской Америке.

В докладе отмечается, что за последние годы наблюдается сокращение финансирование на борьбу с ВИЧ/СПИД, в связи с этим ЮНЭЙДС обратилась к мировому сообществу с призывом обратить на это особое внимание, передает ТАСС.

По данным Минздрава России, две трети случаев ВИЧ в стране выявляются на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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