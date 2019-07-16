2019-07-16T23:19:10+03:00
В мире

МИД Ирана: ВМС страны отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи

Ранее в Ормузском проливе исчез нефтетанкер, шедший из ОАЭ
Марина ВЕНЦОВА
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В Иране заявили, что ВМС отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощиВ Иране заявили, что ВМС отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощиФото: REUTERS
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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что иностранный танкер из-за технической неисправности был отбуксирован иранскими Военно-морскими силами в территориальные воды Ирана после получения ответного сигнала на запрос об оказании помощи.

"Иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами", - цитирует его заявление телеканал Al-Mayadeen. По словам Аббасса Мусави, танкер будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в Ормузском проливе перестал подавать сигналы нефтяной танкер Riah, который совершал рейс из Дубая и Шарджи на западном побережье Объединенных Арабских Эмиратов в Эль-Фуджайру на восточном побережье страны. Отмечалось, что 58-метровое cудно под флагом Панамы уже более двух дней не выходит на связь и не сообщает о своем местоположении, после того как отклонилось от курса в сторону иранских территориальных вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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