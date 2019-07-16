Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым
Вечером во вторник, 16 июля, в городе Первомайск Николаевской области Украины было обнаружено тело кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» Василия Мосякина.
По версии следствия, он покончил с собой. Областная полиция уточняет, что тело 56-летнего мужчины нашли в боксе предприятия, где покойный работал директором. Обнаружили его сотрудники охраны около половины восьмого вечера (время совпадает с московским).
Однако однопартийцы Мосякина с версией самоубийства не согласны, считая, что он добровольно уйти из жизни не мог. Об этом в прямом эфире телеканала ICTV сказал один из лидеров «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.
«Мы не верим, что мог быть даже намек на самоубийство. Я обращаюсь к президенту и Министерству внутренних дел взять под контроль за четыре дня до выборов убийство кандидата», - заявил он.
Напомним, как писал сайт kp.ru, досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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