Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым

СЕГОДНЯ 23:27 2019-07-16T23:40:05+03:00

Один из лидеров «Оппозиционного блока» Александр Вилкул не согласен с версией самоубийства однопартийца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следствие считает, что Мосякин покончил с собой, а его однопартийцы в версию самоубийства не верят

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Вечером во вторник, 16 июля, в городе Первомайск Николаевской области Украины было обнаружено тело кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» Василия Мосякина.

По версии следствия, он покончил с собой. Областная полиция уточняет, что тело 56-летнего мужчины нашли в боксе предприятия, где покойный работал директором. Обнаружили его сотрудники охраны около половины восьмого вечера (время совпадает с московским).

Однако однопартийцы Мосякина с версией самоубийства не согласны, считая, что он добровольно уйти из жизни не мог. Об этом в прямом эфире телеканала ICTV сказал один из лидеров «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

«Мы не верим, что мог быть даже намек на самоубийство. Я обращаюсь к президенту и Министерству внутренних дел взять под контроль за четыре дня до выборов убийство кандидата», - заявил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU