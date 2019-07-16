2019-07-17T00:06:34+03:00
Политика

«Рассуждения на уровне анекдота»: Захарова рассказала о «компромиссном решении» России, ЕС и США по Молдавии

В интервью Радио «Комсомольска правда» официальный представитель МИД РФ ответила на вопрос о ситуации в бывшей республике СССР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в гостях у Радио «Комсомольская правда»Официальный представитель МИД России Мария Захарова в гостях у Радио «Комсомольская правда»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» ответила, в частности, на вопрос о нынешней ситуации в Молдавии.

– В Молдавии – большие изменения. Сбежал человек, которого называли теневым хозяином государства, – Влад Плахотнюк. В СМИ говорили, что это стало возможным, потому что было достигнуто компромиссное решение между Россией, ЕС и США. Действительно ли возможен сейчас некий компромисс?

– Я бы оставила эти рассуждения на уровне анекдота. Но если говорить о взаимодействии, я бы привела настоящие примеры - например, «иранская ядерная сделка» (Иран отказывается разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций. - Ред.). Вот в этом случае действительно собрались русский, американец и евросоюзец и доказали, что могут договариваться с совершенно разными интересами. Причем взаимовыгодно, – подчеркнула Мария Захарова.

– Сейчас мы видим абсолютно противоположную картину, когда все, о чем договорились, начинают ломать и растаскивать по кусочкам, – добавила дипломат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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