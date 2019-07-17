2019-07-17T00:29:30+03:00
Политика

Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400

Представитель ведомства напомнила, что закон «О противодействии противникам Америки» предусматривает дюжину способов «наказать» Анкару
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400Фото: REUTERS
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Власти Соединенных Штатов изучают все возможные варианты санкций против Турции в ответ на приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.Об этом заявила на брифинге во вторник руководитель пресс-службы госдепартамента США Морган Ортэгус.

По ее словам, президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео ранее «совершенно ясно дали понять, какими будут последствия» получения С-400 для Анкары. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства не уточнила, какого именно ответа стоит ждать Турции, напомнив, что принятый в августе 2017 года закон CAATSA (закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций») предусматривает 12 вариантов рестрикций.

«Мы заранее не анонсируем такие санкции», - цитирует заявление Морган Ортэгус ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне на турецкую авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыл двенадцатый самолет c компонентами ЗРК С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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