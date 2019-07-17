2019-07-17T00:47:20+03:00
Политика

Захарова: На Украине должны понять, что конфронтация с Россией – это тупик

Об этом официальный представитель МИД РФ сказала в интервью Радио «Комсомольска правда»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в гостях у Радио «Комсомольская правда»Официальный представитель МИД России Мария Захарова в гостях у Радио «Комсомольская правда»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» ответила на вопрос, могут ли Запад и наша страна «договориться» по Украине, как по Молдавии.

– Все время рассматривают эту тему в контексте России и Украины, почему-то забывая, что прежде всего Киеву надо решить внутренние проблемы, которые не дают стране дальше развиваться, выстраивать отношения в том числе и с соседями, – отметила дипломат.

Она подчеркнула, что украинцы – как политики, так и рядовые граждане – должны понять, что конфронтация с Россией заводит в тупик.

– Пока политики ли, гражданское общество на Украине не поймут, что так больше нельзя, что эта конфронтация и неприятие друг друга приводит к тупику, – вот пока они это не поймут, ничего не сдвинется. Если эта страна выбирает путь европейской цивилизации, то они должны понимать, что это уважение различий, и это различия не только в ориентации – сексуальной или еще какой-то, – это различия в том числе политических подходов, – сказала Мария Захарова.

– Пока общество внутри не поймет, что так дальше нельзя, это будет тупик, – подытожила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".Когда Россия помирится с Грузией и Украиной и почему Белоруссия пытается диктовать нам условия?

ИСТОЧНИК KP.RU

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