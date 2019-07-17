Россиянина Макеева в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 02:00 2019-07-17T02:22:54+03:00

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за умышленное убийство местного жителя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд признал его виновным в убийстве жителя города Канкун в мае 2017 года

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Россиянина Алексея Макеева, которого два года назад жестоко избили в мексиканском городе Канкун,потом обвинили в убийстве одного из местных жителей, приговорили к 37,5 годам тюрьмы.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщила генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо. Суд Мексики признал нашего соотечественника виновным в умышленном убийстве и вынес суровый приговор. Кроме того, лишенный свободы Макеев должен будет заплатить в качестве компенсации 405 тысяч мексиканских песо (примерно 21 тысячу долларов США).

Адвокаты Макеева на судебном заседании настаивали на том, что их подзащитный действовал в пределах необходимой самообороны, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru,19 мая 2017 года толпа возмущенных мексиканцев окружила дом Алексея Макеева, чтобы «наказать» его за оскорбительные для граждан страны видеоролики, которые он выкладывал в сеть. При этом он сам смертельно ранил ножом одного из нападавших – 20-летнего молодого человека.

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Беспрецедентный случай произошел в мексиканском городе Канкун, являющимся одним из самых известных курортов Латинской Америки. Огромная толпа начала линчевать россиянина Алексея Макеева, который уже несколько лет живет в этом райском уголке (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU