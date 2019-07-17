США ввели санкции против высокопоставленных командиров ВС Мьянмы

СЕГОДНЯ 02:31 2019-07-17T02:43:23+03:00

В заявлении Помпео говорится, что главнокомандующий страны, его заместитель и два бригадных генерала обвиняются в нарушениях прав человека

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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина, двух бригадных генералов и их ближайших родственников.

Как уточняется в распространенном во вторник, 16 июля, заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, Вашингтон считает внесенных в свой «черный список» высокопоставленных командиров виновными в «серьезных нарушения прав человека», в том числе – в причастности к внесудебным казням в ходе этнических чисток представителей мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн два года назад.

Помпео отмечает, что американские власти «обеспокоены тем, что правительство Мьянмы не предприняло никаких действий, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека и злоупотреблениях, а также продолжающими поступать сообщениями о том, что военные Мьянмы совершают нарушения прав человека и злоупотребления в разных регионах страны», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, конфликт мусульман и буддистов в штате Ракхайн тянется десятилетиями, он обострился после того, как 25 августа 2017 года боевики ARSA атаковали полицейские посты и военную базу в Ракхайне, погибли около 400 человек. Силы безопасности страны начали операцию против исламистов, почти 18,5 тысяч мусульман бежали в Бангладеш.

ИСТОЧНИК KP.RU