2019-07-17T04:14:25+03:00
Политика

Лавров назвал условия отмены запрета на полеты в Грузию

Авиасообщение возобновится, если грузинские власти стабилизируют ситуацию внутри страны и устранят существующие угрозы для безопасности россиян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия, при которых Москва может рассмотреть вопрос отмены введенных ранее ограничений в отношении Грузии, в том числе и запрета на пассажирское авиасообщение.

При этом глава МИД отметил, что «взаимоотношения властей и оппозиции – это внутреннее дело Грузии», и наша страна не собирается «вмешиваться в этот процесс».

«Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы», - подчеркнул Сергей Лавров.

Он выразил надежду на то, что «грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян».

«В случае, если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии», - сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Генацвале русских бьют?»: Кажется, в Грузии снова революция

Сторонники Саакашвили бунтуют в Тбилиси, разыгрывая антироссийскую карту (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Грузия умудрилась сама себе сорвать туристический сезон

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин – о том, как закончилась новейшая история российского туризма в Грузии (подробности).

МНЕНИЕ

Грузия, обозвавшая нас «агрессором», давай досвиданья!

Колумнист «КП» Сергей Мардан анализирует причины, по которым в Тбилиси произошли массовые волнения после визита российских политиков (подробности).

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
В Канаде разбился гидросамолет, погибли четыре человека
США ввели санкции против высокопоставленных командиров ВС Мьянмы
Россиянина Макеева в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы
Захарова: Это не мы потеряли Грузию, это Грузия потеряла саму себя
Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Захарова: На Украине должны понять, что конфронтация с Россией – это тупик
Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400
«Рассуждения на уровне анекдота»: Захарова рассказала о «компромиссном решении» России, ЕС и США по Молдавии
В США задержали бывшего президента Перу
Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым
МИД Ирана: ВМС страны отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи
Трамп назвал несправедливым отказ Вашингтона продавать Анкаре истребители F-35