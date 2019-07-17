Лавров назвал условия отмены запрета на полеты в Грузию

СЕГОДНЯ 03:59 2019-07-17T04:14:25+03:00

Авиасообщение возобновится, если грузинские власти стабилизируют ситуацию внутри страны и устранят существующие угрозы для безопасности россиян

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия, при которых Москва может рассмотреть вопрос отмены введенных ранее ограничений в отношении Грузии, в том числе и запрета на пассажирское авиасообщение.

При этом глава МИД отметил, что «взаимоотношения властей и оппозиции – это внутреннее дело Грузии», и наша страна не собирается «вмешиваться в этот процесс».

«Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы», - подчеркнул Сергей Лавров.

Он выразил надежду на то, что «грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян».

«В случае, если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии», - сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU