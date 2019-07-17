2019-07-17T05:17:30+03:00
Политика

Минобороны ФРГ возглавит Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Ожидается, что о новом назначении председателя ХДС власти Германии объявят в среду
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-КарренбауэрПредседатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-КарренбауэрФото: REUTERS
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Министерство обороны Германии вместо Урсулы фон дер Ляйен возглавит председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает пресс-служба администрации президента ФРГ.

В пресс-релизе отмечается, что официально о новом назначении Крамп-Карренбауэр, которая считается наиболее вероятной преемницей Ангелы Меркель не только во главе ее партии, но и на должности канцлера, будет объявлено в среду, 17 июля. В этот же день министру обороны Урсуле фон дер Ляйен вручат увольнительную грамоту, а Крамп-Карренбауэр – грамоту о назначении на этот пост, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне возглавлявшая немецкое оборонное ведомство Урсула фон дер Ляйен была избрана председателем Европейской комиссии. За ее кандидатуру во вторник проголосовали большинство депутатов Европарламента.

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Съезд правящей в Германии партии ХДС (известной как «Партия Меркель») прошел без малейшего ахтунга. Новым лидером этой политической силы была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр с минимальным перевесом в 51% голосов. Вместо, собственно, нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая бессменно возглавляет ХДС с 1998 года и сидит в кресле канцлера с 2005-го (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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