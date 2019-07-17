Спецпредставитель госдепа по Ирану рассказал о политике США на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-17T07:04:34+03:00

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Главная цель политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке заключается в том, чтобы изменить баланс сил в регионе в пользу партнеров США, заявил спецпредставитель американского госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

«Если описать нашу политику на Ближнем Востоке в одном предложении, то она заключается в следующем: изменить баланс сил в пользу наших друзей и партнеров», - сказал он.

Брайан Хук отметил, что администрация президента Дональда Трампа «унаследовала дефицит доверия на Ближнем Востоке», однако во время его поездки по странам Персидского залива и посещения Израиля, по словам американского дипломата, местные власти выражали ему признательность за проводимую Вашингтоном политику.

«Мы очень довольны тем, как обстоят наши дела на Ближнем Востоке», - подчеркнул Брайан Хук.

Он добавил, что несколько стран отмечали необходимость работы над «улучшением морской безопасности, чтобы сдерживать угрозы свободе судоходства» в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе. Поэтому, как заявил спецпредставитель по Ирану, Штаты «хотели бы увидеть международные усилия» и сами готовы «внести в это вклад», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в американской администрации сообщили, что иранские военные на пяти катерах пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Тогда представитель Центрального командования Вооруженных сил США заявил, что «угрозы для свободы международного судоходства требуют международного решения», так как «мировая экономика зависит от свободного перемещения товаров», и защищать «эту основу мирового благосостояния» обязаны все страны.

ИСТОЧНИК KP.RU