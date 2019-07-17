2019-07-17T07:04:34+03:00
Политика

Спецпредставитель госдепа по Ирану рассказал о политике США на Ближнем Востоке

По словам Хука, главная цель американцев состоит в изменении баланса сил в пользу партнеров Вашингтона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Спецпредставитель США по Ирану Брайан ХукСпецпредставитель США по Ирану Брайан ХукФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Главная цель политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке заключается в том, чтобы изменить баланс сил в регионе в пользу партнеров США, заявил спецпредставитель американского госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

«Если описать нашу политику на Ближнем Востоке в одном предложении, то она заключается в следующем: изменить баланс сил в пользу наших друзей и партнеров», - сказал он.

Брайан Хук отметил, что администрация президента Дональда Трампа «унаследовала дефицит доверия на Ближнем Востоке», однако во время его поездки по странам Персидского залива и посещения Израиля, по словам американского дипломата, местные власти выражали ему признательность за проводимую Вашингтоном политику.

«Мы очень довольны тем, как обстоят наши дела на Ближнем Востоке», - подчеркнул Брайан Хук.

Он добавил, что несколько стран отмечали необходимость работы над «улучшением морской безопасности, чтобы сдерживать угрозы свободе судоходства» в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе. Поэтому, как заявил спецпредставитель по Ирану, Штаты «хотели бы увидеть международные усилия» и сами готовы «внести в это вклад», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в американской администрации сообщили, что иранские военные на пяти катерах пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Тогда представитель Центрального командования Вооруженных сил США заявил, что «угрозы для свободы международного судоходства требуют международного решения», так как «мировая экономика зависит от свободного перемещения товаров», и защищать «эту основу мирового благосостояния» обязаны все страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Австралии четверо детей угнали машину, чтобы отправиться в путешествие
Помощница Трампа попыталась объяснить смысл его «расистских высказываний»
Минобороны ФРГ возглавит Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Претендент на пост главы Пентагона обещал помогать Украине оружием
Лавров назвал условия отмены запрета на полеты в Грузию
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
В Канаде разбился гидросамолет, погибли четыре человека
США ввели санкции против высокопоставленных командиров ВС Мьянмы
Россиянина Макеева в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы
Захарова: Это не мы потеряли Грузию, это Грузия потеряла саму себя
Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Захарова: На Украине должны понять, что конфронтация с Россией – это тупик
Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400
«Рассуждения на уровне анекдота»: Захарова рассказала о «компромиссном решении» России, ЕС и США по Молдавии
В США задержали бывшего президента Перу
Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым
МИД Ирана: ВМС страны отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи
Трамп назвал несправедливым отказ Вашингтона продавать Анкаре истребители F-35