Вылетевший в Иркутск транспортный самолет кружит над Подмосковьем, вырабатывая топливо

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-17T09:14:01+03:00

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Над Подмосковьем сегодня, 17 июля утром кружит транспортный самолет Ил-76. Борт принадлежит МЧС России. Сейчас пилоты вырабатывают топливо, чтобы пойти на аварийную посадку.

Транспортный самолет вылетел сегодня из столичного аэропорта Жуковский. По плану он должен был долететь до Иркутска. Однако по неизвестной пока причине, что-то пошло не так, и экипаж принял решение вернуться. О причинах этого пока не сообщается.

Согласно данным службы отслеживания авиарейсов Flightradar24, борт летает кругами над Подмосковьем в районе Воскресенска и Новотроицкое.

Напомним, что весной этого года в Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолет SSJ-100. На борту находились 73 человека и пять членов экипажа. В страшном пожаре погибли больше 40 человек. Тогда пилоты не выработали топливо и пошли на посадку практически с полными баками.

ИСТОЧНИК KP.RU