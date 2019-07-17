2019-07-17T09:14:53+03:00
Политика

Украине предрекли катастрофу в случае утраты транзита газа из России

Громкое заявление сделал экс- министр экономики незалежной
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украине предрекли техногенную катастрофу в случае утраты транзита газа из России. ФОТО Zuma/TASSУкраине предрекли техногенную катастрофу в случае утраты транзита газа из России. ФОТО Zuma/TASS
Изменить размер текста:

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов накануне сделал громкое заявление, тесно связанное с отношениями незалежной и России. По мнению политика, Украину ждет техногенная катастрофа без российского газа.

Суслов заявил об этом в эфире телеканала NewsOne. Он отметил, что Киев попросту не сможет поддерживать нужное давление в газопроводе при отказе от транзита. Чтобы они нормально функционировали, необходимо проводить через газотранспортную систему проходило 45 миллиардов кубометров топлива. Сейчас Украине не хватает до нормы 10 миллиардов кубометров.

- 10,5 миллиардов кубов – это то, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту. С десятью миллиардами кубов система работать не будет - трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа, - сказал Суслов.

Он отметил, что Киеву нужно ответственно и разумно подойти к переговорам с Россией. Не делать поспешных заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вылетевший в Иркутск транспортный самолет кружит над Подмосковьем, вырабатывая топливо
НАТО случайно рассекретило места хранения ядерного оружия США в Европе
Долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза за пять лет
Байден пошутил, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманиям
Спецпредставитель госдепа по Ирану рассказал о политике США на Ближнем Востоке
В Австралии четверо детей угнали машину, чтобы отправиться в путешествие
Помощница Трампа попыталась объяснить смысл его «расистских высказываний»
Минобороны ФРГ возглавит Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Претендент на пост главы Пентагона обещал помогать Украине оружием
Лавров назвал условия отмены запрета на полеты в Грузию
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
В Канаде разбился гидросамолет, погибли четыре человека
США ввели санкции против высокопоставленных командиров ВС Мьянмы
Россиянина Макеева в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы
Захарова: Это не мы потеряли Грузию, это Грузия потеряла саму себя
Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Захарова: На Украине должны понять, что конфронтация с Россией – это тупик
Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400
«Рассуждения на уровне анекдота»: Захарова рассказала о «компромиссном решении» России, ЕС и США по Молдавии
В США задержали бывшего президента Перу
Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым
МИД Ирана: ВМС страны отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи
Трамп назвал несправедливым отказ Вашингтона продавать Анкаре истребители F-35