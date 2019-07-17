Украине предрекли катастрофу в случае утраты транзита газа из России

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-17T09:14:53+03:00

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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов накануне сделал громкое заявление, тесно связанное с отношениями незалежной и России. По мнению политика, Украину ждет техногенная катастрофа без российского газа.

Суслов заявил об этом в эфире телеканала NewsOne. Он отметил, что Киев попросту не сможет поддерживать нужное давление в газопроводе при отказе от транзита. Чтобы они нормально функционировали, необходимо проводить через газотранспортную систему проходило 45 миллиардов кубометров топлива. Сейчас Украине не хватает до нормы 10 миллиардов кубометров.

- 10,5 миллиардов кубов – это то, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту. С десятью миллиардами кубов система работать не будет - трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа, - сказал Суслов.

Он отметил, что Киеву нужно ответственно и разумно подойти к переговорам с Россией. Не делать поспешных заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU