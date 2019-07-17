В России хотят ввести реестр бедных граждан

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-17T10:37:55+03:00

Также разрабатываются проекты по помощи людям с доходом ниже прожиточного минимума

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В России часть регионов участвует в проекте по борьбе с бедностью. До данного момента шли изучения проблемы и возможные методы по исправлению ситуации. Накануне власти этих регионов подготовили предложения по формированию реестров людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также системы мониторинга уровня жизни населения.

Второй этап пилотного проекта завершился 20 июня этого года. Часть мероприятий удалось реализовать.

- Подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению, - сказали в Минтруде ТАСС.

Помимо этого, эксперты проанализировали и подготовили предложения, которые помогут сократить число бедных людей за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования. Они также выяснили основные причины, из-за которых есть бедность в семьях с детьми-инвалидами.

Все полученные данные Минтруд проанализирует, а затем даст рекомендации, позволяющие снизить бедность в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU