В России хотят ввести реестр бедных граждан
В России часть регионов участвует в проекте по борьбе с бедностью. До данного момента шли изучения проблемы и возможные методы по исправлению ситуации. Накануне власти этих регионов подготовили предложения по формированию реестров людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также системы мониторинга уровня жизни населения.
Второй этап пилотного проекта завершился 20 июня этого года. Часть мероприятий удалось реализовать.
- Подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению, - сказали в Минтруде ТАСС.
Помимо этого, эксперты проанализировали и подготовили предложения, которые помогут сократить число бедных людей за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования. Они также выяснили основные причины, из-за которых есть бедность в семьях с детьми-инвалидами.
Все полученные данные Минтруд проанализирует, а затем даст рекомендации, позволяющие снизить бедность в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU