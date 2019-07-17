2019-07-17T10:37:55+03:00
Общество

В России хотят ввести реестр бедных граждан

Также разрабатываются проекты по помощи людям с доходом ниже прожиточного минимума
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В России хотят ввести реестр бедных гражданВ России хотят ввести реестр бедных гражданФото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В России часть регионов участвует в проекте по борьбе с бедностью. До данного момента шли изучения проблемы и возможные методы по исправлению ситуации. Накануне власти этих регионов подготовили предложения по формированию реестров людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также системы мониторинга уровня жизни населения.

Второй этап пилотного проекта завершился 20 июня этого года. Часть мероприятий удалось реализовать.

- Подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению, - сказали в Минтруде ТАСС.

Помимо этого, эксперты проанализировали и подготовили предложения, которые помогут сократить число бедных людей за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования. Они также выяснили основные причины, из-за которых есть бедность в семьях с детьми-инвалидами.

Все полученные данные Минтруд проанализирует, а затем даст рекомендации, позволяющие снизить бедность в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двум россиянам предъявили обвинения по делу о взрывах салюта в Минске
Россия отказала в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве
В Подмосковье девушка сломала позвоночник, пытаясь сбежать из детского дома
Украине предрекли катастрофу в случае утраты транзита газа из России
Вылетевший в Иркутск транспортный самолет кружит над Подмосковьем, вырабатывая топливо
НАТО случайно рассекретило места хранения ядерного оружия США в Европе
Долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза за пять лет
Байден пошутил, что вызовет Трампа на соревнование по отжиманиям
Спецпредставитель госдепа по Ирану рассказал о политике США на Ближнем Востоке
В Австралии четверо детей угнали машину, чтобы отправиться в путешествие
Помощница Трампа попыталась объяснить смысл его «расистских высказываний»
Минобороны ФРГ возглавит Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Претендент на пост главы Пентагона обещал помогать Украине оружием
Лавров назвал условия отмены запрета на полеты в Грузию
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, осуждающую расистские высказывания Трампа
В Канаде разбился гидросамолет, погибли четыре человека
США ввели санкции против высокопоставленных командиров ВС Мьянмы
Россиянина Макеева в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы
Захарова: Это не мы потеряли Грузию, это Грузия потеряла саму себя
Лавров: Делать прогнозы о будущем отношений России с США – «дело неблагодарное»
Захарова: На Украине должны понять, что конфронтация с Россией – это тупик
Госдепартамент США изучает варианты санкций против Турции за покупку С-400
«Рассуждения на уровне анекдота»: Захарова рассказала о «компромиссном решении» России, ЕС и США по Молдавии
В США задержали бывшего президента Перу
Кандидата в депутаты Верховной рады от «Оппозиционного блока» нашли мертвым
МИД Ирана: ВМС страны отбуксировали танкер на ремонт после получения сигнала о помощи
Трамп назвал несправедливым отказ Вашингтона продавать Анкаре истребители F-35