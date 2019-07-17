2019-07-17T11:38:08+03:00
Экономика

Экономисты назвали «самый плохой день» для рубля

Последняя июльская пятница может стать разочарованием для инвесторов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Экономисты назвали «самый плохой день» для рубляЭкономисты назвали «самый плохой день» для рубляФото: REUTERS
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Экономические аналитики России и других стран не сошлись во мнении относительно дальнейшей динамики рубля. Оптимисты немного перевешивают в своих прогнозах, чему способствуют события, которые произойдут на следующей неделе.

В ближайшую встречу, 24 июля в США в свет выйдут новые цифры по внешнеторговому балансу страны. Они станут одной из точек построения графика зависимости величины избыточного укрепления доллара от реальных перспектив победы в торговых войнах Трампа, сообщает РГ. А в пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за второй квартал.

Зависимость доллара к другим валютам будет усиливаться, будет посылом для коррекции курса. Это будет витком для усиления рубля. Эксперты полагают, что продвинется он вплоть до 61,90 рублей за доллар.

Но инвесторов все же может постигнуть разочарование в последнюю пятницу месяца, 26 июля. Скорее всего это будет самый плохой день на неделе для рубля, но он в итоге развернется в обратную сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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